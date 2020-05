Theunis Wiersma (50Plus): "Opstappen Henk Krol niet onverwachts"

Geert Dales

Er was al een tijd een conflict tussen de voorzitter van de Tweede Kamerfractie en andere 50Plus-Kamerleden en regiovoorzitters. Dat was naar aanleiding van ruzie over het feit dat partijvoorzitter Geer Dales (oud-burgemeester van Leeuwarden) een gooi wilde doen naar een zetel in de Tweede Kamer. Krol stond aan de kant van Dales. Anderen niet.

Signalen

Theun Wiersma, die voor de partij als eenmansfractie in Provinciale Staten zit, vindt het jammer dat het allemaal zo gaat. Echter, hij is niet verrast door het opstappen. "Er waren al kleine signalen dat dit eraan zat te komen", zegt Wiersma. "We zullen nu de wonden moeten hechten".

Volgens hem verandert er voor 50Plus in Fryslân niet veel. Ze gaan gewoon door, maar het heeft wel zijn uitwerking op de partij, denkt hij. Wiersma zit er een beetje dubbel in. Het is jammer, maar het kan ook niet anders, zegt hij. Het is de vraag hoe lang 50Plus anders nog met de 70-jarige Krol als boegbeeld verder wilde gaan, zegt Wiersma.