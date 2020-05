KAART: Zo herdenkt Fryslân de oorlogsslachtoffers op 4 mei

De meeste gemeenten kiezen ervoor om de herdenkingen door te laten gaan, zonder publiek dan natuurlijk. Zo is in Smallingerland de kranslegging en toespraak van de burgemeester live te volgen op de Facebookpagina. In Noardeast-Fryslân en Dantumadiel worden bij alle monumenten door twee mensen in stilte kransen gelegd en wordt de Last Post gespeeld. Ook deze herdenkingen zijn zonder publiek. De lokale omroep RTV NOF zendt een speciaal herdenkingsprogramma uit.