De terugkeer van Joodse kinderen in Buro de Vries

Na de oorlog blijft Katja, zoals zoals ze eigenlijk heet, in Leeuwarden. Dat haar ouders niet Gerard en Grietsje Molewijk zijn, maar Levi Izaak de Jong en Rosa van Tijn, en dat die om het leven zijn gebracht in kamp Sobibor, dat ontdekt ze pas veel later. Lange tijd weet Katja helemaal niets over zichzelf. Niet haar eigen naam, niets over haar ouders noch over de rest van haar familie. Pas wanneer haar foto herkend wordt door een oud-oom, wordt alles stukje bij beetje duidelijk.