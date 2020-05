Extra live-uitzendingen Omrop Fryslân op 4 en 5 mei

4 mei: dodenherdenking

De herdenking in de Prinsentuin in Leeuwarden is maandagavond live te zien bij Omrop Fryslân. Burgemeester Sybrand Buma en commissaris van de Koning Arno Brok leggen in besloten kring een krans bij het verzetsmonument in Leeuwarden. Na de twee minuten stilte en het spelen van het Wilhelmus door Iris Kroes volgt de toespraak van Koning Willem-Alexander. Deze is live te zien. De dodenherdenking is vanaf 19.30 uur live te volgen bij Omrop Fryslân op tv, op Omropfryslan.nl en de Omrop-app.