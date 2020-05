LIVEBLOG: Populair radioprogramma kan grote hoeveelheid coronaverzoekjes niet meer aan

Omrop Fryslân brengt de Dodenherdenking en de viering van de bevrijding live bij jou in de huiskamer. Dit jaar is alles aangepast. Vanwege de coronacrisis mag er geen publiek bij zijn. Op 4 mei is de herdenking in Leeuwarden live te volgen op tv, omropfryslan.nl en op de Omrop-app. Een dag later, op 5 mei, zijn we er 's ochtends al weer live bij met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. 's Middags gaat Noardewyn Live langs artiesten en dichters.

