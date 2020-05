VIDEO: Duizenden Cambuurfans veroorzaken verkeerschaos bij stadion

Supporters mochten met de auto door het stadion rijden, als ze een donatie deden voor de juridische kosten die de strijd om promotie naar de eredivisie met zich meebrengt.

Mensen die een donatie doen krijgen daar een sticker voor. "Cambuur komt eraan", staat erop. Er waren 3000 stickers, maar dat waren te weinig. Een sponsor heeft er snel nog 2000 extra gemaakt.

Mensen willen weer even in het stadion zijn", zegt een woordvoerder van de club. "En dat je met een auto door het stadion gaat is uniek."

De actie begon vrijdag. Toen was het ook aal erg druk in en rond het stadion.