Leeuwarder kok in 'lockdown' op Filipijns eiland: "De regels zijn streng en de straffen zijn hoog"

Sinds september zijn ze onderweg. Ze kwamen aan in de Filipijnse hoofdstad Manilla, toen corona ervoor zorgde dat de wereld in lockdown ging.

Zo snel mogelijk hebben ze toen een binnenlandse vlucht naar het eiland Bohol. Volgens Ward is het beter om daar te zitten dan in een grote stad. En sinds die tijd verblijven ze op het eiland. Op zichzelf een vreemde onderbreking van de reis, maar zich vervelen doen ze niet.

Hermetisch afgesloten

De situatie op het eiland is prima, zegt de Leeuwarder kok, die van oorsprong uit Harlingen komt. Op Bohol zijn er voor zover bekend nog geen coronagevallen.

Dat is heel wat anders dan in de grote stad Manilla. Daar is veel armoede. Mensen wonen dicht op elkaar. Veel Filipijnen willen dan ook graag naar de kleine eilandjes toe, maar die worden hermetisch afgelsoten.

Quarantainepas

De Friezen hebben een speciale quarantainepas waar ze de straad mee op mogen. De regels zijn streng en straffen zijn hoog. Zoveel mogelijk thuisblijven geldt dus ook voor het Leeuwarder stel. Ze doen dan ook niet zoveel anders dan wij hie doen. Een beetje netflixen en youtuben.