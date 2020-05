Geen nieuwe coronasterfgevallen, vijf nieuwe positieve tests

De cijfers van Noord-Nederland worden steeds lager. Ze zijn in verhouding met andere streken in het land ook al laag.

Gerben van Alst, operationeel leider van de crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Fryslân is tevreden over hoe goed Friezen zich aan de regels van de anderhalvemetermaatschappij houden. Van Alst staat met zijn crisisorganisatie 24 uren per dag klaar om de uitvoering van de crisismaatregelen te coördineren. Inhoudelijk is burgemeester Buma van Leeuwarden verantwoordelijk voor de Veiligheidsregio. Van Alst zegt dat zijn goed organisatie voorbereid is, want daar oefenen ze voor, al is deze situatie en de grootte van de crisis natuurlijk wel uitzonderlijk.

Eerst waarschuwing

De tekst van de officiële richtlijnen kan soms wel wat verwarring opleveren, want wie weet zo snel wat met 'Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter' bedoeld wordt?

Omdat het officieel is, is de tekst opgesteld in juridische taal, zegt Van Alst daarover. Het gaat uiteindelijk om de boodschap dat er geen groepen mensen bij elkaar mogen staan. Ze zijn er niet om boetes uit te delen, maar om mensen bewust te maken, en daarom spreken ze mensen eerst aan en wordt een waarschuwing gegeven, zegt Van Alst. Hij vindt het logisch dat mensen zo langzaamaan wel weer eens wat meer vrijheid willen, maar afstand houden blijft van het grootste belang.