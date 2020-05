Museum Belvédère krijgt vier Jan Mankes-schilderijen

Het gaat om Puttertjes in avondschemering uit 1911, Vrouw in interieur úui 1913, Stilleven met boek en fles, en Pruimenboompje in bloei, die beide niet gedateerd zijn. De werken zijn een schenking van kunstverzamelaar Cees Röling.

Belvédère had twee van de stukken al in bruikleen. Dat leidde tot de schenking. "Wij kennen het circuit natuurlijk een beetje en via een middelaar kwamen we in contact met Röling, die wist natuurlijk van onze interesse in Jan Mankes en dat heeft geleid tot de bruikleen. Hij was zo blij hoe we met de schilderijen omgingen, dat hij uiteindelijk besloot ze aan ons museum te schenken", vertelt Steenbruggen.

Bijzonder aanwinsten

Steenbruggen is vooral blij met 'Pruimenboompje in bloei'. "Een onbekend werkje, dat voor ons een verrassing was, eigenlijk een vondst."

Ook Puttertjes in avondschemering is een bijzondere aanwinst, zegt hij. "Zonder andere schilderijen teniet te doen, een van de meest bijzondere is het kleine schilderijtje van de twee puttertjes, er waren meer musea geïnteresseerd in dat specifieke schilderij. Als zo'n verzamelaar het dan uiteindelijk aan ons museum gunt, is heel bijzonder."

Wanneer gaat het museum weer open?

Wanner het publiek de schilderijen in het museum kan bekijken is door de coronacrisis nog onzeker. "Het is nog even geduld hebben. We zijn heel blij met de schenking en gaan ervan uit dat onze deuren straks ook weer eens open gaan en dat we de schilderijen dan kunnen laten zien", zegt Steenbruggen.

Steenbruggen denkt dat het niet lang meer zal duren. "Stilletjes hoop ik en ga ik ervan uit dat we 1 juni, als we we voldoen aan enige voorwaarden, weer open kunnen."