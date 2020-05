Protestantse kerken van Heerenveen, Tjalleberd en De Knipe gaan weer open

Er worden geen kerkdiensten gehouden, maar mensen zijn op bepaalde tijden welkom in een speciale ruimte, waar mensen terecht kunnen. Het gaat om meditatieruimtes waar stilte is te vinden, maar bijvoorbeeld ook een gesprek met een predikant. Er zijn maximaal twee personen in de ruimte welkom. Volgens de protestantse gemeente in Heerenveen zijn er in heel Nederland maar enkele tientallen kerken die open zijn.