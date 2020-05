Omrop TIP: Knokploegen in de oorlog bij Fryslân DOK

In het weekeinde van 9 en 10 mei het derde en laatste deel van deze serie. De Friese knokploegen staan centraal in dit deel. Gerard Reeskamp had als bijnaam 'De Drogist' en stond aan de leiding van de knokploeg van Zuidwest Friesland. In Scharnegoutum was een boerderij waar de knokploeg bijeenkwam. Hessel Bouma kan zich nog herinneren hoe hij daar als kleine jongen getuige van was.