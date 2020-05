Theaterschool voor jongeren komt met digitale voorstelling

Een van de spelers is de 16-jarige Jojanneke Taconis uit Sint Nicolaasga. Ze heeft zelf een nummer geschreven, gezongen en opgenomen. De spelers hadden de opdracht om iets te doen met spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Jojanneke heeft een liedje geschreven over een schilderij dat door een Joodse familie bij een andere familie ondergebracht was, maar na de oorlog wilde de familie het schilderij niet teruggeven.

Gek om thuis te werken

Ze vond het wel wat gek om alleen thuis aan het werk te zijn, in plaats van met zijn allen in de theaterschool. "Het ging wel, je zit rustig thuis en bent lekker bezig, maar het is wel jammer. Het is altijd erg leuk, we zijn een gezellige groep."

Het was ook wel een verandering voor docent en regisseur Carlo Scheldwacht, om op afstand een digitale voorstelling te maken. Maar hij is blij met het resultaat. "We zijn geen filmmakers, maar het ziet er behoorlijk mooi uit. Ik had niet gedacht dat dit zo zou kunnen. De jongeren zijn thuis heel improviserend bezig geweest. Zo zijn er statieven van lego gemaakt."

Zaterdag komen de eerste filmpjes online, zondag een aantal en op 4 mei de laatsten. Op die dag is er ook nog de mogelijkheid om met elkaar te chatten.