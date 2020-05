Weststellingwerf wil stappen onderzoeken tegen gasboringen Vermillion

Kroondijk heeft twee argumenten voor haar stap. Als eerste hoort gaswinning niet bij de duurzame energie-ontwikkeling waar Nederland mee bezig is. Het is niet duurzaam met het oog op de klimaatdoelen.

Verder is het onbekend hoe het met het gebied komt wat aardbevingen door gaswinning heeft. Twintig jaar geleden zeiden ze dat er geen aardbevingen konden komen in Groningen, en in de nacht van vrijdag op zaterdag is er weer een geweest. In Fryslân gaat het dan wel om kleine gasvelden, maar die staan wel met elkaar in verbinding. "We willen laten onderzoeken of dat wel veilig is", zegt Kroondijk.