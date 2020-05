Lukt het om 1,5 meter afstand te houden op de veerboot?

Stoeltjes

Een andere passagier vertelt: "Ze hebben plastic schermen tussen de zitjes. Aan de ene kant van het zitje staat een groot kruis, daar mag je niet zitten. Aan de andere kant wel. Zo proberen ze voor ons te zorgen dat we genoeg afstand houden. Alleen bij het in en uit stappen merk je dat iedereen strak achter elkaar aan loopt. Dat is het enige minpuntje. Dan probeer ik zelf afstand te houden."

Op- en afstappen

Een derde passagier die de verslaggever van Omrop Fryslân sprak, heeft dat ook gezien: bij het in- en uitstappen konden mensen hun enthousiasme niet bedwingen. "Ik zag wel net toen we hier aankwamen dat mensen wel hutje-mutje in de rij stonden. Dat was bij ons niet zo, toen hield men meer afstand. Dus blijkbaar zit er wel verschil tussen."