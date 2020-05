LIVEBLOG: Bitterballen in het buitenland, en aantal IC-patiënten 'gaat goede kant op'

Het is stil bij Meeuw Jonge Theatermakers, de theaterschool voor jongeren in Leeuwarden. Er zou in de voorjaarsvakantie gerepeteerd worden voor een voorstelling in het teken van de dodenherdenking. In plaats daarvan is iedereen thuis aan de slag gegaan en is er een soort van digitale voorstelling opgezet.

Theaterschool voor jongeren komt met digitale voorstelling