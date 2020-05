Zelfs met overheidsmaatregelen zullen sommige ondernemers op Vlieland het niet redden

Om ondernemers tegemoet te komen, wil wethouder Dick Visser kijken naar een spannende 'Waddenpromenade'. Het moet de horeca vrijbaan geven om meer ruimte te creëren voor hun terras, terwijl ook kledingzaken groter mogen uitstallen.

Om romte te mietsjen foar dat plan sille fytsers út it strjitbyld ferdwine moatte. Simmerdeis fytse der al gau 3.000 tot 4.000 minsken op it eilân. Dat smyt meastentiids in soad drokte op yn de doarpsstrjitte. "Het is nog maar een prematuur idee, maar we moeten kijken naar maatregelen die de ondernemers kunnen helpen," seit wethâlder Visser.

Om ruimte te maken voor dat plan zullen fietsers uit het straatbeeld moeten verdwijnen. In de zomer fietsen er al snel 3.000 tot 4.000 mensen op het eiland. Dat levert meestal veel drukte op in de dorpsstraat. "Het is nog maar een prematuur idee, maar we moeten kijken naar maatregelen die de ondernemers kunnen helpen," zegt wethouder Visser.

Financiën

Ook de financiële situatie van de gemeente Vlieland heeft te lijden onder de coronacrisis. "Er komt een miljoen minder toeristenbelasting binnen," zeiden burgemeester Tineke Schokker, wethouder Elsje de Ruijter en wethouder Dick Visser. Het betekent dat er een flink gat in de begroting komt.

Om de bewoners van zorginstelling de Uiterton een hart onder der riem te steken in deze tijd, sprak commissaris Brok de mensen buiten met een megafoon toe. Zijn toespraak werd met een luid applaus en het 'Vlielands Volkslied' ontvangen.

Ondernemers vallen om

Commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerde Avine Fokkens zijn bijgepraat door een grote groep ondernemers. Daar werden de zorgen die de bestuurders op het eiland hebben alleen maar bevestigd. "Zelfs met overheidsmaatregelen denk ik dat sommige ondernemers het zonder een goed vervolg van de komende zomer niet gaan redden en voor de herfst nog omvallen," zegt Corrie de Groot van de ondernemersvereniging op Vlieland.

"Eiland kan niet leven van de 1.100 inwoners alleen"

"Iedereen die hier een beroep heeft, doet dat voor de toeristen. Ik vrees in het najaar dat wanneer we niet snel aan de slag mogen en niet dezelfde aantallen kunnen draaien en dat gaan we de komende tijd ook niet, dan wordt het voor sommigen heel erg nijpend, ondanks alle overheidsmaatregelen," stelt de voorzitter van de ondernemersvereniging. "Het eiland kan niet leven van de 1.100 inwoners alleen."

Ook Jan van der Veen van camping Stortemelk heeft grote zorgen. Alles is afhankelijk van wat meneer Rutte op 20 mei gaat vertellen. Kunnen we maatregelen gaan treffen of blijft alles dicht." Voor de camping zijn er al genoeg boekingen binnengekomen, maar grote vraag is of al die mensen wel mogen komen. "We hebben al 3.000 reserveringen, maar daarin zullen we moeten gaan hakken."