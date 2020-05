Epke Zonderland over Hans van Zetten: "Dankzij hem gaat turnen leven"

De boekoverhandiging vindt plaats in de haal waar Epke op dit moment traint. In een fitness-zaal, die nu toch leeg staat. Daar overhandigt Van Zetten het boek aan Epke en de zusjes Lieke en Sanne Wevers. Van Zetten is natuurlijk geen trainer geweest van Epke, toch is hij wel belangrijk geweest voor Epke. "Heel belangrijk uiteindelijk. Hij is niet direct bij mijn carrière betrokken, maar indirect 'onlosmakelijk' eigenlijk wel. Als jongetje was hij er ook al bij om te melden wie de toppers waren. Hij is dé stem om het over te brengen op het publiek."

Volgens Epke is Van Zetten heel goed in het overbrengen van de spanning en technische kwaliteiten van de turners. "Mensen die er dan niet bij kunnen zijn, kunnen dan toch genieten via de tv. Dat ze het dan toch zo intens kunnen beleven. Hans van Zetten kan dat als geen ander overbrengen. Hij kan heel mooi de woorden vinden om het ook over te brengen. Hij komt uit het turnen, hij weet precies wat er bij ons in het hoofd gebeurt en dat brengt hij heel goed over aan de kijker. Hij weet veel over de sport. Over de geschiedenis en het ingewikkelde van het turnen."

Olympische titel in 2012

Epke werd in 2012 Olympisch kampioen in Londen. Nederland keek met spanning naar een historische oefening. Een oefening die eindigde met de woorden van commentator Hans van Zetten. "'En hij staat' heb ik al heel vaak gehoord ja. En het blijft mooi." Maar er is meer mooi aan het moment, want volgens Epke is het moment dat hij ook echt stond, op de grond, voor zichzelf ook het mooiste.

"Het moment dat ik stond, had meer invloed op het moment dat ik hoorde dat ik goud pakte. Ik wilde natuurlijk mijn oefening zo goed mogelijk turnen en het moment dat ik stond, of dat ik sta, hij staat zeg maar, dat heeft op mij de meeste indruk gemaakt. Wat dat betreft is het heel mooid at de mensen thuis dat ook als het moment beleefd hebben."

Kijk hier naar Epke zijn beeld van de commentator Hans van Zetten: