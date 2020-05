Hans Anker: 'Houd meer zittingen, ook als dat op avond of in het weekend moet'

Strafpleiter Hans Anker wil dat er weer meer zittingen behandeld worden. Daar heeft hij in zijn rol als stafhouder van de Vereniging van Advocaten in Friesland op aangedrongen in een brief. De Friese advocaten denken - ondanks het coronavirus - dat er meer zaken inhoudelijk behandeld kunnen worden. En dat zou ook in het weekend of in de avond moeten kunnen.