VIDEO: Stagiairs lopen mogelijk vertraging op door coronavirus

Mensen die stage moeten lopen in het MBO en HBO lopen mogelijk studievertraging op door het coronavirus. Het gaat met name om de stagiaires die helemaal aan het einde van een studie zitten, die voor problemen zorgen. Bij hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden hebben ze voor alle opleidingen in kaart gebracht hoe groot de problemen zijn en er blijken grote verschillen te zijn tussen de verschillende studierichtingen.