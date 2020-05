Het kind Loek is er nog.

Amsterdam

Op 8 januari 1933 wordt Loek als Levi Groenteman geboren in Amsterdam. Samen met zijn jongere broertje Max en hun ouders woont hij aan de Sint Antoniesbreestraat. Vader Joop is bloemenventer en moeder Stella werkt in een confectieatelier. Levi beseft pas dat hij Joods is zodra hij een bioscoop niet in mag en een ster moet dragen. In 1942 komt de oproep voor het werkkamp.

De Groentemans duiken onder. Beide zonen komen op verschillende adressen terecht. Levi wordt 'Loekie van Kampen'. De negenjarige Loek is volgens Popma "sa dwars as wat" en moet steeds verkassen. Een spontaan bezoek van Loek op het onderduikadres van zijn broertje geeft de doorslag. Het risico op verraad is te groot geworden. Door een verpleegster wordt Loek met de Lemmerboot 'Jan Nieveen' naar Friesland gebracht. Zoals Popma het verwoordt: "Een flink eind weg."