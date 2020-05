Sporter fan de Wike: Taeke Triemstra wil de beste kaatser aller tijden worden

De laatste twee seizoenen haalde Taeke 52 en 59 punten. Met dat aantal zou hij binnen twee jaar de eerste plaats te pakken hebben. Maar dit seizoen lijkt zo goed als verloren. "Ik heb sowieso al besloten na dit seizoen nog door te gaan. Zo wil je niet afsluiten. En in principe daarna ook nog wel een jaar. Maar dat weet je nooit. Het moet wel zo zijn dat het nog leuk is. De laatste jaren winnen we bijna alles, maar als ik onderaan bungel in de hoofdklasse, dan moet je ook de eer aan jezelf houden."

Taeke kaatst nu met Tjisse Steenstra en Gert-Anne van der Bos. "Als het aan mij ligt, gaan we nog wel even door met zijn drieën. Ik kaats al elf jaar met Gert-Anne en het klikt hartstikke goed." Bovendien wil Taeke niet ophouden als hij er zo dichtbij is. Hij is nu 37 jaar, begint het wel wat meer te merken in zijn lijf, maar als voorinse gaat het nog heel goed. "Ik wil niet de rest van mijn leven op 20 of 30 punten zitten van Piet Jetze. Dan moet ik gewoon doorgaan."