Zaadjes planten op Internationale Zonnebloemdag: "Iedereen kan het"

De zonnebloemzaadjes kunnen het beste vanaf half mei geplant worden, zegt tuinman Klaas Piekstra. "Ze heeft niet veel ruimte nodig, staan het liefst tegen een muur aan, beetje zon en wat potgrond en er kan niet veel meer misgaan." De zonnebloem is een bijenplant, dus vooral in de stad is het een geschikte plant om insecten te trekken.

Als er in mei nog wel een koude nacht voorkomt, is het verstandig om een kartonnen doosje over het plantje heen te zetten, zegt Piekstra. "Het zaadje groeit het beste in een ruim plantengat, zodat het diep kan wortelen. Een beetje goede compost of potgrond er doorheen mengen zodat het niet puur is en het bovenste laagje moet zwarte aarde zijn."

Stikstof doet wonderen

Het zaadje moet volgens Piekstra zo'n 1,5 tot 2 centimeter diep met het puntje naar boven in de aarde gestopt worden. Ook wat vloeibare plantenvoeding kan wonderen doen. "Het is een beetje een raar woord stikstof, maar zonnebloemen groeien er heel hard op. Een beetje stikstof in de plantenvoeding en de bloem wordt nog wat hoger", adviseert Piekstra.

Hij heeft ook nog wel een tip voor als mensen last hebben van muizen in de tuin. "Een beetje chilipeper op de grond rondom het zaadje, daar houden muizen niet van." Als je de juiste soort hebt dan kan de zonnebloem na de zomer wel vier meter hoog zijn. En ook zonder verzorging zou het goed moeten komen met de zonnebloem, zegt Piekstra: "Met een schroevendraaier een gaatje in de grond prikken, daar een zaadje in en dan lukt het ook. Iedereen kan het".