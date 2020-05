Poliklinisch bevallen met eigen verloskundige kan weer

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was een poliklinische bevalling alleen mogelijk met en verloskundige die in het ziekenhuis werkt. Die maatregel wordt nu weer ingetrokken.

Dat betekent dat zwangere vrouwen weer kunnen kiezen voor een bevalling in een van de Friese ziekenhuizen en hun eigen verloskundige of kraamverzorger mee kunnen nemen. De regels die voor bezoekers van het ziekenhuis gelden, gelden ook voor verloskundigen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of iemand besmet is met het virus voordat ze het ziekenhuis in kunnen.