Freedsmerk: "Cambuur heeft promotie verdiend!"

Een ander had weer meer begrip voor de KNVB: "Als je het de ene naar de zin maakt, maak je het de ander tegen de zin. Dat kan je dus nooit goed doen, dat bestaat niet!"

Een Heerenveen-fan vond het wel heel sneu. Hij was wel voor twintig clubs in de eredivisie. "Dat is een opwaardering voor de competitie en bovendien krijgt Heerenveen het stadion dan ook nog eens vol..."

Een ander verwacht een lange juridische strijd: "Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, het is voer voor juristen, maar het lijkt wel erg op meten met twee maten."

Een poëtische opmerking kwam nog van een wat oudere man: "Ik heb er niet zoveel verstand van, maar het er wel een goed gevoel over."