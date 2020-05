"We hadden alles goed doordacht", maar Culinaire Vrijheids Rally mag niet doorgaan

"We hadden alles goed doordacht, de regels van het RIVM erbij gehouden", zegt Jacob Hessels van It Holt in Deinum, een van de deelnemende horecazaken. "We zouden om en om starten op vijf startplekken, zodat mensen elkaar niet in de weg zitten. En de route hebben we van tevoren niet bekendgemaakt zodat mensen niet zwart mee konden rijden."

Toch mocht het evenement niet doorgaan van gemeenten Achtkarspelen en De Fryske Marren, terwijl Waadhoeke en Leeuwarden het niet verboden hebben. "Leeuwarden heeft contact gehad met beide gemeentes en zeiden, wij vinden het prima". De Fryske Marren en Achtkarspelen kwamen met de suggestie om de rally dan maar in de andere gemeenten te doen. "Dat is geen optie, dan vallen er drie bedrijven bij weg. Dan kunnen we heen en weer rijden tussen Deinum en Jellum, dat is wel een heel kort ritje", zegt Hessels.

"Initiatieven moeten in noodverordening passen"

"Allereerst moet ik zeggen dat ik het in eigen gemeente natuurlijk zie dat de horeca het zwaar heeft. Initiatieven om daar iets aan te doen proberen we te stimuleren, maar die moeten wel passen binnen die noodverordening.", zegt burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren.

In het geval van de Culinaire Vrijheidsrally is dat niet het geval, zegt hij. "Tot 1 september zijn geen evenementen met vergunning toegestaan, als je met 200 auto's de weg op wil is daar een vergunning voor nodig. Dan mag het niet", zegt Veenstra.