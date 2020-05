Commissaris van de Koning en gedeputeerde bezoeken Vlieland: "Goed gesprek gehad"

"We hebben de problematiek die op Vlieland en de andere Waddeneilanden speelt goed kunnen verwoorden en een luisterend oor gevonden bij de commissaris en gedeputeerde", zegt Visser.

Door de coronacrisis komen er bijna geen toeristen meer naar het eiland, terwijl het grootste deel van de Vlielander economie uit toerisme bestaat. "Bij een aantal ondernemers staat het water aan de lippen en wordt het hoog tijd om weer omzet te gaan maken om niet verder in het slob te geraken. We hopen dan ook dat onze premier op 11 mei meer ruimte geeft om de economie weer op te starten, anders hebben sommige bedrijven hier wel een probleem."

Aanpassingen

De ondernemers en politiek op Vlieland hebben ook nagedacht over oplossingen om de economie weer op te starten. Zo is het plan om in de Dorpsstraat geen fietsverkeer meer toe te staan, zodat er meer ruimte is voor de terrassen en de wandelaars. "We hopen dat we eind mei zover zijn dat we de aanpassingen goed voor elkaar hebben en dat het eiland weer kan gaan draaien", zegt Visser.

Maar ook als de coronacrisis voorbij is, zal de gemeente Vlieland volgens wethouder Visser nog jaren lang de gevolgen merken. "Toeristenbelasting maakt ongeveer zeventien procent van onze begroting uit. We verwachten dit jaar op ongeveer veertig procent van onze toeristische capaciteit te komen. Dat betekent dat het zijn weerslag gaat hebben op onze begroting", aldus Visser.