Kort geding SC Cambuur tegen de KNVB dient op vrijdag 8 mei

Op de zitting zullen de twee clubs en de KNVB hun standpunten naar voren brengen. De rechter stelt vragen en vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Aan het einde van de zitting laat de rechter weten wanneer uitspraak gedaan wordt. Dat zal uiterlijk op 22 mei zijn.

Vanwege de coronamaatregelen is de rechtbank niet geopend voor publiek. De rechtbank onderzoekt de mogelijkheden om de zitten via een livestream uit te zenden.

Ledenvergadering

Cambuur heeft advocaat Dolf Segaar in de arm genomen om de club te helpen in de juridische strijd. Volgens hem heeft de route van het kort geding niet de voorkeur van de club. Segaar hoopt via een ledenvergadering van de betaald voetbalclubs een eredivisie met twintig clubs af te dwingen. In dit scenario zouden Cambuur en De Graafschap dus promoveren en blijven ook RKC Waalwijk en ADO Den Haag in de eredivisie.

"Ik wil de clubs helpen die ledenvergadering bijeen te krijgen, maar heb wel bij de KNVB het verzoek neergelegd of de bond bereid is er een spoedeisend belang aan te geven. Als we het doen volgens het reglement, dan kan het maximaal zeven weken duren eer er zo'n ledenvergadering is. Dat vind ik te lang duren", aldus Segaar.

Om een algemene ledenvergadering af te dwingen hebben Cambuur en De Graafschap nog twee andere clubs nodig. Om het voorstel van twintig clubs in de eredivisie er door te krijgen is dan weer een meerderheid van de clubs nodig. Als dat niet op korte termijn lukt, hopen Segaar en Cambuur via het kort geding promotie voor elkaar te krijgen.