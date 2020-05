GGD: Geen nieuwe coronasterfgevallen, twee nieuwe positieve tests

Het aantal coronabestemmingen en -sterfgevallen valt vanaf het begin van de uitbraak mee in het Noorden. Hoogleraar microbiologie Alex Friedrich van het UMCG in Groningen pleit voor verschillende maatregelen voor verschillende regio's. Hij noemt het als voorbeeld dat kappers in het Noorden weer voorzichtig het werk kunnen oppakken, wel met een mondkapje. Dat zou als voordeel hebben dat je dan kan zien of het verruimen van de maatregelen effect heeft of juist averechts werkt.

GGD stelt tegenovergestelde aanpak voor

De GGD'en hebben echter een tegenovergestelde aanpak voorgesteld. De Graaf: "In lijn met wat Alex zegt, zou er regionaal verschil kunnen ontstaan, maar dan omgekeerd. Daarbij zou er zoveel mogelijk worden genormaliseerd en daar waar het opvlamt gaan we dan weer even terug naar de oude maatregelen."

Daarbij zou iedereen zijn leven weer zo goed mogelijk kunnen oppakken en voorkomen kunnen worden dat mensen uit gebieden waar de maatregelen niet zijn verruimd afreizen naar plekken waar dat wel het geval is. "Maar uiteindelijk is het aan het OMT (Outbreak Management Team, red.) wat ze willen adviseren aan de minister-president."