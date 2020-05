Zwembad in Menaam dit jaar openen 'niet haalbaar, ook onderhoud nodig'

Het openluchtzwembad Waadhoeke in Menaam blijft dit jaar gesloten. Eigenaar Marco Hipke zegt dat er door het coronavirus te veel onzekerheid is, maar het speelt ook mee dat er veel onderhoud aan het zwembad nodig is. Het bad dit jaar nog openen is volgens hem niet haalbaar: "Stel, we zouden het bad openstellen, dan zou dit pas halverwege het seizoen kunnen."