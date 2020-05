Man saboteert blaastest en overtreed zijn opgelegde rijverbod nog dezelfde avond

De man, die met zijn 4-jarige dochter in de auto zat, werd daarom aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar lukte een blaastest opnieuw niet dus werd een bloedproef afgenomen. Ook kreeg de man een rijverbod van 24 uur en werd zijn rijbewijs ingenomen.

Even later werd de man gezien toen hij bij Dronrijp opnieuw in de auto stapte met zijn dochter. Hij werd opnieuw staande gehouden. Toen bleek uit een blaastest dat hij meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn adem had.