Fysiotherapeuten mogen weer los, mits ze voldoen aan stappenplan en protocol

"Wij zijn al zes weken aan het worstelen met hoe wij zorg kunnen bieden in de anderhalvemetereconomie. Aan de ene kant zijn wij een contactberoep en die zijn verboden, maar omdat wij medisch noodzakelijke zorg leveren, is het eigenlijk verplicht dat we aan het werk gaan", vertelt fysiotherapeut Jelle Eijzenga van de Friese Coöperatie Fysiotherapie.

De afgelopen weken zijn er een stappenplan en een protocol gemaakt waar praktijken aan moeten voldoen als ze weer open willen. "Met het stappenplan moeten we uitvinden welke patiënten wel en niet in de praktijk mogen komen. Mensen die verdacht zijn op corona en die in risicogroepen zitten, moeten we eruit filteren." In risicogroepen vallen mensen met hartfalen, diabetes en zwaar overgewicht. Eijzenga: "Die moeten nog even wachten."

Protocol

In het protocol staan alle hygiënevoorschriften. "Zodra een patiënt zich bij ons meldt en wij via het stappenplan hebben vastgesteld dat hij langs kan komen, krijgt hij van ons via de mail een protocol met hygiënevoorschriften waar hij en wij aan moeten voldoen." Daarbij kan het volgens Eijzenga gaan om mondkapjes en handschoenen.

Daarnaast zijn er in de praktijk looproutes gemaakt en in de wachtkamer staan de stoelen anderhalve meter uit elkaar. "We werken in de praktijk met vier mensen, maar we zorgen ervoor dat twee therapeuten om 8.00 uur beginnen en twee om 8.15 uur, zodat er nooit meer dan twee mensen tegelijk de praktijk binnenkomen."