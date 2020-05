Bestrijding eikenprocessierupsen in Westellingwerf alweer in volle gang

De aaltjes worden met een vloeistof in de bomen gespoten, waarna ze zich tegoed doen aan de rups. Die behandelmethode werkt alleen 's avonds en 's nachts, want overdag drogen de aaltjes te snel uit in de zon en kunnen ze hun werk niet doen.

Weststellingwerf heeft sinds 2017 echt last van de eikenprocessierups. "Het heeft denk ik wel met het klimaat te maken. We hebben echt wel veel preventieve maatregelen genomen, maar desondanks was er in 2019 in heel Nederland een enorme uitbraak van eikenprocessierupsen. Even ter vergelijking: we hebben in 2018 2.000 nesten geruimd en in 2019 8.000 nesten. Alleen al in Weststellingwerf", zegt Van Lubek.