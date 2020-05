Verzorgingshuis De Stilen komt met Babbelbox: even een praatje achter glas

Lijfelijk aanwezig

Gerard Muiser is ook even bij zijn moeder 'op bezoek geweest' in de Babbelbox. "Het was heel gezellig, het is een mooie oplossing. Je bent even samen. Er is wel een mogelijkheid om te beeldbellen, maar dat is toch afstandelijk. Je hebt nu echt het gevoel dat je op bezoek bent. Lijfelijk aanwezig, ook al zit er glas tussen. Je bent even dicht bij elkaar. Mijn moeder heeft de situatie wel door, maar ze vergeet het ook weer snel. Maar dit vindt ze fantastisch. Ze praat er de volgende dag weer vrolijk over, dus het blijft hangen. Ook de andere familie komt geregeld, het is een hele mooie oplossing", zegt hij.