Sijtske Jellema (91) herstelde van het coronavirus

Wonder

Dat ze zo snel is opgeknapt noemt Menno Jellema een wonder. "Echt een unicum. Wij zijn alle drie nu weer beter. Daarvoor zijn wij de Heer heel erg dankbaar, dat we hier nog staan en mijn ouders nog bij elkaar mogen zijn. Volgens Jellema is het bijna onmogelijk dat zijn ouders in het dorp Gauw besmet zijn geraakt met het virus. "Ik denk dat het van mij komt, ik reis veel. Dan voel ik mij wel schuldig ja, maar je kunt het ook niet aan iemands gezicht zien of iemand besmet is, hè."