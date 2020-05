LIVEBLOG: Geen nieuwe sterfgevallen in Fryslân, 512 mensen positief getest

Vijf horeca-ondernemers wilden komende dinsdag, Bevrijdingsdag, een Culinaire Bevrijdings Rally door Fryslân houden. Met een beperkt aantal deelnemers en het eten voor onderweg kon afgehaald worden. Maar de gemeenten Achtkarspelen en De Fryske Marren, waarin 3 van de 5 deelnemende horecabedrijven liggen, staan het niet toe.

"We hadden alles goed doordacht, de regels van het RIVM erbij gehouden", zegt Jacob Hessels van It Holt in Deinum, een van de deelnemende horecazaken. "We zouden om en om starten op vijf startplekken, zodat mensen elkaar niet in de weg zitten. En de route hebben we van tevoren niet bekendgemaakt zodat mensen niet zwart mee konden rijden."

