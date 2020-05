LIVEBLOG: Geen nieuwe sterfgevallen in Fryslân, 20 mensen op de IC's

Het Centraal Bureau voor de Statistiek rust het aantal sterfgevallen van vorige week in Fryslân op 161. Dat is meer dan de week ervoor. Tot nu toe zijn vorige week 121 sterfgevallen gemeld, maar de ondervinding van het CBS is dat dat cijfer altijd hoger uitkomt. Het sterftecijfer is hoger als het gemiddelde in de week voordat het coronavirus om zich heen greep in Fryslân. In de meeste provincies gaat het sterftecijfer langzaam naar beneden, als je het vergelijkt met de weken hiervoor. Het CBS verwacht hier dus een hoger cijfer dan een week eerder. Toen overleden er 139 mensen in Fryslân. Dat is tien meer dan een gemiddelde week in Januari.