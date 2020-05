LIVEBLOG: In Fryslân 62 patiënten overleden, 510 mensen positief getest

In het radioprogramma Fryslân fan 'e Moarn heeft presentator Hans Koster tussen 6.00 en 9.00 uur ook aandacht voor het coronavirus. Zo is er een bijdrage met mevrouw Sijtske Jellema uit Gauw. Zij is 91 jaar en overleefde het coronavirus. Een positief verhaal dus. Dat geldt ook voor het verhaal van de kringloopwinkel in Grou, die binnenkort weer open gaat. Het kaatsbond KNKB hoopt ook weer te beginnen: op 20 juni, is de bedoeling.

Op Terschelling staat een Babbelbox in het verzorgingshuis. Daar kunnen bezoekers nog even met hun ouders of opa's en oma's praten. Dat moet dan wel achter glas, maar het is beter dan videobellen, vindt het bezoek. Een ander zorgverhaal is dat van de fysiotherapeuten, die weer aan de slag mogen.