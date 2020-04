Harkemase Boys vraagt promotie naar tweede divisie aan

Harkemase Boys vraagt promotie aan omdat affiches in de tweede divisie aantrekkelijker zijn. "In de derde divisie hadden we nog wel ONS, maar die willen nu degraderen", zegt voorzitter Sippe Heeringa. "Wat blijft er dan over? Clubs zoals Hoek en GOES. Terwijl je in de tweede divisie speelt tegen bijvoorbeeld IJsselmeervogels, Spakenburg, HHC Hardenberg en Quick Boys."

Of het verzoek van Harkemase Boys wordt gehonoreerd, weet Heeringa niet. "Maar al is die kans maar 1 procent, dan nog vinden we dat we ervoor moeten gaan. Als club zijn we er klaar voor: de selectie, trainingsstaf en de accommodatie zijn allemaal op niveau."