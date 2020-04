Kringloop Grou gaat weer open: op afspraak en maar een uur per keer

Cöordinator Renny Ausma van de kringloop zegt dat er druk gewerkt is. ""Wij zijn zeven weken dicht geweest, maar we waren wel bezig. Met het opruimen van de zolder, met schilderen, en er is een lift gekomen. Ik moet eerlijk zeggen dat toen het dicht was, ik ook een beetje was aangedaan."

Route door de kringloop

De vrijwilligers maken alles in orde voor de opening. Ausma: "Op 6 mei kan er worden ingebracht en 12 mei gaat de winkel open. Maar wel beperkt. Wij moeten er wel veel voor doen. Wij hebben ook gekeken naar andere kringlopen. Daar was een beperkt aantal mensen voor het uur, dat werkte goed, Dus dat hebben we uitgedacht, ze moeten wel anderhalve meter aanhouden. Er is een route bedacht met genoeg ruimte tussen de stellingen. Maar het kan wel en het gaat door."

De kringloop noemt het zelfs 'Personal Shopping'. Dat kan op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Elke persoon die een reservering heeft gedaan, krijgt 10 regels toegestuurd, zodat er gedacht wordt aan veiligheid voor iedereen.