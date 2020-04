Frustratie om toename vernielingen in natuurgebieden

"We zien de laatste weken veel meer vernielingen", zegt Van Wesel. "Borden, panelen, vogelkijkhutten, alles wordt vernield. Ook in het Speelbos Sparjebird, daar zijn twee houten beelden tegen de grond gewerkt. In een speelbos voor kinderen!"

Staatsbosbeheer zet extra toezicht in, maar de vernielingen blijven aanhouden. "We hebben meer mensen in het veld. Onze boa's ook op momenten waarop je hopelijk daders kunt betrappen, zoals 's avonds en in het weekend." Dat levert tot nu toe nog niet genoeg op. "Een paaltje uit de grond trekken is zomaar gedaan, dan moet je maar net in de buurt zijn om mensen te kunnen betrappen. En het zijn grote gebieden."

Hele bomen omgezaagd

Van Wesel vertelt dat zelfs hele bomen worden omgezaagd om er blokhutten van te maken. "Een hutje van een kind vinden we niet zo erg, maar dit kan echt niet."

Drie weken geleden sloot Staatsbosbeheer vogelkijkhutten af, als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat gebeurde bijvoorbeeld in natuurgebied De Deelen. Maar een dag later waren de planken uit de hut getrokken, om zo toch een opening te maken.

"Veel meer dan toezicht houden kunnen we denk ik niet doen", zegt Van Wesel. "We hebben hier geen camera's hangen, zoals in sommige steden."