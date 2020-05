Kaatsbond houdt vast aan 20 juni: dan moet het hoofdklasse-seizoen beginnen

Zoals bekend heeft de PC besloten het sportevenement vast te stellen op de vijfde woensdag van september, de 30e. Als er dan nog steeds geen publiek mag komen, dan ziet de PC ervan af. De Freulepartij is nog aan het overleggen. De organiserende stichting zal rond 13 mei met meer nieuws naar buiten komen. De Freulepartij staat in principe niet afwijzend tegenover het kaatsen zonder publiek. En dat zou betekenen dat de normale datum voor de Freulepartij (woensdag 5 augustus) kan blijven staan.

Beetgum

De Beetgumer kaatsdagen van Kaatsvereniging OKK staan gepland in het weekend van 22 en 23 augustus. Volgens OKK voorzitter Jacob Wietse Dijkstra zal er in Beetgum niet zonder toeschouwers gekaatst worden. Dijkstra: "Zonder publiek is het niet te doen. Wij bestaan dit jaar 125 jaar en er zou hier in Beetgum weer gekaatst worden voor paarden. Dan moet er natuurlijk wel een groot publiek bij kunnen. Als dat in september wel mag, dan staan wij ervoor open om onze kaatsdagen in september te houden. En anders schuiven we de hele boel een jaar op en pakken we volgend jaar uit."