Antoinette de Jong mag weer trainen in Thialf: ze is beter voorbereid dan ooit tevoren

"Wij zijn gewend om daar krachttraining te doen met elkaar en nu is het behelpen. Ik heb thuis wel een soort van krachttrainingsplek, maar je wilt weer echt beginnen. Wij zitten nu in de tweede week van het seizoen. Afgelopen week hebben wij al gefietst. Maar je wilt het doen zoals het altijd gaat, dus het is fantastisch dat Thialf nu weer open is", zegt Antoinette de Jong.

De Jong: "Voor ons is de krachttraining belangrijk, maar voor turners nog meer. Het ijs komt er komende maand pas in voor ons, denk ik. Als het de goede kant op gaat kunnen we hopelijk weer op het zomerijs. Daar staan wij dan weer op tot maart, dus het is eerst ook wel fijn om de druk er weer af te halen en lekker te fietsen."

Vakantie

De Jong zou eigenlijk op vakantie gaan naar Curaçao. "Maar door corona gaat dat niet door. Je zit steeds thuis, maar daardoor begin ik eigenlijk beter aan het seizoen dan ooit tevoren. Thuis verveel je je toch, dus je doet wel iets. En dan volgend jaar maar naar Curaçao. Het is wel jammer, ik was wel toe aan vakantie na een druk seizoen. Maar het is niet anders, er zijn belangrijkere dingen."