Videodagboek: "Ik moet binnen de 1,5 meter van de patiënt blijven, om hem op te kunnen vangen"

Karen Langereis (25) fan it Hearrenfean wurket as ergoterapeut by Revalidatie Friesland yn Beetstersweach. In part fan har pasjinten behannelet sy no op ôfstân en dat is foar har in flinke omskeakeling. Fia in online portaal kin sy oefeningen en ynformaasje foar de pasjint klearsette.