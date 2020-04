Met de auto door het Cambuurstadion rijden? Met een donatie kan het straks

Kees Elzinga is de voorzitter van de supportersclub Kern van Cambuur. Hij legt uit: "We hebben ook met de andere supportersclub Cambuur Culture en Cambuur zelf de handen ineengeslagen. Hoe betrekken we de mensen erbij en krijgen we genoeg financiële middelen binnen om de juridische kosten te gaan dekken? Het plan is om iedereen in eerste instantie een gratis autosticker aan te bieden waar 'Cambuur komt eraan' op staat"

Voor de spelerstunnel

En die stickers worden niet zomaar met de post opgestuurd. "Dat gaan we op een ludieke wijze aanbieden: je mag eenmalig met je auto door het stadion rijden. Daar krijg je de sticker uitgereikt en krijg je de mogelijkheid om te doneren. Voor de west-tribune kunnen ze rijden, we hebben het uitgemeten. Waar de spelerstunnel het veld op komt, daar zullen we staan. We hebben een notaris bereid gevonden om dit in goede banen te leiden. Het geld wat over is gaat rechtstreeks naar de club om weer kosten te kunnen dekken."

Het was aanvankelijk even schrikken voor Elzinga, maar hij wil nu wat doen. "De eerste dagen is het de emotie die regeert, daarna ga je met z'n allen denken: we gaan er alles aan doen. We verwachten heel veel steun."