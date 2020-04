Weidevogelboer Marten de Jong uit Baaium succesvol met beheer

Een weidevogelboer die niet klaagt over te weinig subsidie, maar door een vernuftig weidebeheer tot prima bedrijfsresultaten komt. Het is Marten de Jong uit Baaium gelukt. Door de bloemen en kruiden op zijn land krijgen de 175 koeien niet alleen meer weerstand en zijn ze gezonder, maar geven ze ook meer melk van betere kwaliteit.

Daarnaast wil De Jong met de aanleg van zogenoemde 'plasdras'-gebieden de populatie van de weidevogels verbeteren. De pompen die daarvoor noodzakelijk zijn konden worden gekocht met financiële steun van zuivelproducent Weide Weelde, waaraan de boer zijn melk levert. Samenwerking wordt door De Jong met hoofdletters geschreven.

Voorbeeldboer

Hij was de eerste agrarische ondernemer in de regio die zich heeft toegelegd op intensief weidevogelbeheer. De Jong heeft intussen een voorbeeldfunctie. Daarom heeft hij plannen voor de bouw van een loods met ontvangstruimte voor gasten. Andere mensen laten zien waar hij mee bezig is geeft De Jong energie en vertrouwen in de toekomst.