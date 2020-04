Drachtster jeugd maakt verhalenpakketjes uit de oorlog

In totaal zijn er acht 'coronaveilige' ontmoetingen geweest tussen jongeren en ouderen, die verschillende verhalen hebben opgeleverd. Het is niet verwerkt in een theatervoorstelling, zoals eerst de bedoeling was, maar er is iets anders bedacht: "Deze acht ontmoetingen zijn in pakketjes gestopt, waardoor je de ontmoeting thuis kunt uitpakken en ze mee kunt beleven", vertelt Lisa Groot Haar, regisseur. Het gaat om verhalen op papier en voorwerpen. Ook zijn er filmpjes gemaakt die online te zien zijn.

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog

Oane Marten van der Veen doet iedere week boodschappen voor mevrouw Wattimena, die nu bijna niet meer de deur uitkomt vanwege het coronavirus. Inmiddels hebben ze veel met elkaar besproken. "Ik wist hielendal neat fan de Yndonesyske Unôfhinklikheidsoarloch, no wol", zo vertelt hij. De meeste indruk maakte het liefdesverhaal van mevrouw Wattimena en haar man, want hij was Moluks en zij Indonesisch burger. "Het is een soort van Romeo-en-Julia-verhaal, van twee geliefden die niet bij elkaar mogen zijn. Dat is gelukkig wel goed afgelopen."

Theater Na de Dam

Het project maakt deel uit van Theater Na de Dam. Zo'n 500 jongeren uit het hele land doen mee. Er zouden veertig voorstellingen worden gemaakt, maar dat kan dit jaar niet. De Drachster jeugd is thuis aan het werk geweest. Alleen bij het inpakken van de pakketjes kwamen ze bij elkaar in De Lawei, op veilige afstand.

De pakketjes worden op 4 mei uitgedeeld. Mensen moeten zich wel vooraf aanmelden. Dat kan tot 2 mei via theaternadedam@lawei.nl.