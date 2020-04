Gemeenten in zwaar weer: "Financiële controle provincie dreigt ook in Fryslân"

Offinga is naast wethouder in Súdwest-Fryslân ook commissielid Financiën bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hij weet er dus veel vanaf. "Vorige week hadden we een gesprek met de commissie, daarin heb ik ernaar gevraagd. En je hoort het overal, in zoveel gemeenten gaat het slecht. Er zijn zelfs gemeenten met liquiditeitsproblemen die niet eens geld hebben om bepaalde zaken te betalen."

Toeristen en parkeergeld blijven uit

Hij kan duidelijk uitleggen hoe de financiële moeilijkheden zijn ontstaan. Offinga: "Een mooi simpel voorbeeld: wij krijgen in de gemeente Súdwest-Fryslân heel wat toeristen over de vloer. Vaak levert dat aan toeristenbelasting zo'n 2,5 miljoen op. Maar als de helft van de toeristen niet meer komt, dan is er zo een gat van 1,2-1,3 miljoen euro in de begroting. Gemeenten die veel parkeerinkomsten hebben, dat valt ook allemaal weg. Het gaat om miljoenen en het wordt niet gecompenseerd door het Rijk. Dus al die gemeenten komen in zwaar weer."

Snijden in begroting

Inwoners voelen het aanvankelijk nog niet. Maar als gemeenten veel inkomsten niet meer ontvangen, dan moeten ze snijden in eigen begroting. "Dan moet er een voorziening worden gesloten, of er moeten andere maatregelen worden genomen. De gemeente moet het op termijn betalen en verrekent het op de burgers, of er worden bepaalde zaken niet meer gedaan. Dus wij wachten echt op hulp vanuit het Rijk."