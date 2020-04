Grutto-onderzoek van Piersma en Hooijmeijer kan weer 5 jaar vooruit met subsidie

De Friezen zijn verboden aan het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences van de universiteit. Ze zijn bezig met een langlopend onderzoek naar de grutto, dat al sinds 2004 loopt.

Het aantal grutto's zegt ook veel over de druk op de biodiversiteit, het landschap, milieu en klimaat. Ook zegt het wat over de mate van duurzaamheid in de veehouderij. Piersma en Hooijmeijer willen daarom weten in welke gebieden en bij welke bedrijven de biodiversiteit zich herstelt.

Het onderzoek wordt onder meer verricht in Fryslân, waar vrijwilligers en vogelwachten meedoen met het in kaart brengen van legsels.