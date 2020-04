Thuisisolatie in een asielzoekerscentrum: hoe gaat dat eigenlijk?

Op dit moment zijn er helemaal geen uitzettingen in de asielzoekerscentra in Nederland vanwege het virus. De grote vraag bij de mensen in het azc in Balk is hoe het straks komt als het coronavirus weer weg is. "Er gebeurt vooral heel veel niet. De procedures zijn stilgelegd, maar ook de activiteitenruimtes zijn gesloten. De bewoners blijven heel veel binnen. We zijn wel op zoek naar manieren om ontspanning te vinden, maar dat is elke dag zoeken", legt directeur Gerrit de Lang uit.

Achtpersoonsunits

De anderhalve meter afstand bewaren, is volgens De Lang echter lastig. "We hebben achtpersoonsunits en binnen die unit kunnen mensen nooit anderhalve meter afstand bewaren." De mensen die in één unit wonen, worden daarom gezien als een huishouding en gaan er nog wel samen op uit om bijvoorbeeld een eind te wandelen. De Lang: "Als je binnen geen anderhalve meter kunt houden, waarom zou je dat buiten dan wel doen?"