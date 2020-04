Fietser gewond na aanrijding in Heerenveen

De fietser werd aangereden bij een oversteekplaats. De hulpdiensten kwamen hierop met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Het slachtoffer is kort behandeld in een ambulance en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is niet bekend.

Bij het ongeluk raakten ook de fiets en de auto beschadigd.